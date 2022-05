Elezioni comunali 2022 a Scordia, tutte le liste e i candidati

Ecco i nomi di chi ambisce a uno scranno nel Comune scordiense.

SCORDIA – Nel Comune di Scordia quella delle elezioni amministrative 2022 sarà una sfida a quattro: l’uscente Franco Barchitta si presenta per la conferma, dopo cinque anni di governo della città, con una corazzata di quattro liste: Barchitta sindaco, Io sto con Franco Barchitta, Forza Italia e Noi per Scordia. A contendergli il posto c’è Ignazio Gravina, nome di Movimento 5 stelle, pezzi di Partito democratico e di Insieme per Scordia. A sinistra si muove invece Salvatore Milluzzo, con le liste Scordia bene comune e Democratici per Scordia, sostenute anche da Sinistra Italiana. Ultima candidata è Giovanna Catalano, appoggiata dalle civiche Scordia nel Cuore e Cambiamo Scordia.

Le liste a sostegno di Franco Barchitta

Assessori designati: Gabriele La Magna, Egle Milga, Giuseppe Calleri

BARCHITTA SINDACO

1. Salvatore Agatino Burtone

2. Carmelo Carnazzo

3. Biagio Corbino

4. Igor Castiglia

5. Santi Isaia, detto Santino

6. Giovanni Laspina

7. Pamela Lanza

8. Anna Sonia Nania

9. Nicolò Ragusa, detto Mario

10. Mario Santoro

11. Mauro Scalone

12. Maria Scavo, detta Carmela

13. Samantha Tomagra

14. Valentina Tringali

15. Paolo Maurizio Ventura, detto Pino

16. Sebastiano Matteo Zappulla

IO STO CON FRANCO BARCHITTA

1. Maria Denise Asti

2. Irene Bianchini

3. Irene Cacciola

4. Egle Calderone

5. Marco Cavalli

6. Angelo Cristofaro

7. Giuseppe Frazzetto

8. Carmelo Gambera

9. Pietro Paolo Messina

10. Lucia Milazzo

11. Antonino Muzzone

12. Azzurra Pisano

13. Carmelo Salomone

14. Giuseppe Sambasile

15. Immacolata Verdura, detta Agnese

16. Rosetta Valenti

FORZA ITALIA

1. Angela Bellardita

2. Valentina Tania Bonaciti

3. Melania Briganti

4. Noemi Burtone

5. Francesca Caniglia

6. Giovanni Carnazzo

7. Salvatore Centamore

8. Lorella Cimillaro

9. Antonio De Pasquale

10. Flavio Marino

11. Rosario Minissale

12. Enzo Pernice

13. Emanuela Saggio

14. Salvatore Santoro

NOI PER SCORDIA

1. Rocco Sciacca

2. Federica Russo

3. Rossana Cristaudo

4. Valeria Lombardo

5. Stefano Gambera

6. Antonino Frazzetto

7. Roberta Naselli

8. Corinne Di Martino detta Korin

9. Maria Giovanna Calì

10. Vincenzo Lanza, detto Enzo

11. Giuseppe Ferro

12. Davide Di Guardo

13. Rosa Parisi

14. Sara Minerva

15. Rossana Mazzone

16. Aleandra Federica Conti Canalaro

Le liste a sostegno di Salvatore Milluzzo

Assessori designati: Mariella Bonaciti, Nicola La Spina, Laura Centamore, Dario Spicchiale, Sergio Barchitta

DEMOCRATICI PER SCORDIA

1. Salvatore Milluzzo

2. Maria (detta Mariella) Bonaciti (detta Bonacito)

3. Nicolò La Spina, detto Nicola

4. Daniele Agnello

5. Giuseppa Elia Cristaudo, detta Giusy

6. Lelly Distefano

7. Salvatore Gambera

8. Maria Germanà

9. Maria Grazia Renda

10. Carmela Zaira Raimondo

11. Costantino Giovanni Rizzotto

12. Gianfranco Faraci

13. Giuseppe Tambone

14. Roberto Frazzetto, detto Martino

15. Giovanni Semola

16. Francesco Liggieri

SCORDIA BENE COMUNE

1. Nancy Bruna Accordino

2. Carlo Barchitta

3. Giorgia Bonaciti

4. Nadia Caniglia

5. Francesco Centamore

6. Maria Claudia Di Cuzzo

7. Gaetano Favara

8. Simona Favara

9. Michela Gurrisi

10. Lelenia Lucchese

11. Rosa Mari, detta Rosetta

12. Emilia Motta

13. Ivan Maria Nicosia

14. Eugenio Russo

15. Antonino Scionti

16. Rocco Vitale, detto Luca

Le liste a sostegno di Giovanna Catalano

Assessori designati: Giuseppe Cataldo, Agata Gravina, Graziella Maria Stella Scirè Calabrisotto

CAMBIAMO SCORDIA

1. Ugo Cardillo

2. Giovanna Catalano

3. Giuseppe Cataldo

4. Giuseppe Clemenza

5. Gianluca Antonio D’Agosta

6. Davide Frazzetto

7. Rosa Frischetto, detta Rossella

8. Agata Gravina

9. Andrea Maugeri

10. Maria Luisa Minissale

11. Orazio Orologio

12. Eleonora Piticchio

13. Nicolò Renda

14. Rosa Rizzo, detta Rosanna

15. Gaetano Vitale

SCORDIA NEL CUORE

1. Mirko Buonvino

2. Marco Andrea Costa

3. Eleonora Giannino

4. Lucia Rosario Gulizia

5. Piera Stella La Rosa

6. Antonino Linguanti

7. Silvana Maugeri

8. Francesca Maria Mineo

9. Davide Moschello

10. Rocco Rizzo

11. Veronica Scirè

12. Fabio Tomasello

13. Federica Vitale