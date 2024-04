Elezioni comunali, il vademecum del Viminale: candidature a maggio

Per le regioni a statuto ordinario

ROMA – In vista delle elezioni amministrative in programma sabato 8 e domenica 9 giugno, il dipartimento per gli Affari interni e territoriali, direzione centrale per i Servizi elettorali, del ministero dell’Interno, ha pubblicato le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature.

Comunali, le indicazioni del Viminale

Il documento, informa il Viminale, si propone di fornire agli elettori, ai partiti e ai competenti organi coinvolti nel procedimento elettorale preparatorio, una guida agile, con allegata modulistica, alle operazioni di presentazione ed ammissione delle candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni delle regioni a statuto ordinario.

La data per le candidature

La fase di presentazione delle candidature amministrative è prevista per il 10 e l’11 maggio prossimi. La pubblicazione, consultabile online dal sito del ministero, tiene conto delle novità legislative introdotte dalla legge 38 dello scorsoi 25 marzo.