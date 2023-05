Elezioni comunali, arrivano i nomi dei primi 2 sindaci in Sicilia

Superato lo scoglio del quorum a Santo Stefano di Quisquina e Sclafani Bagni

PALERMO – Quando le operazioni di voto sono ancora in corso, e si protrarranno fino alle 15, in Sicilia c’è già chi festeggia l’elezione a sindaco. A Santo Stefano di Quisquina (Agrigento) e Sclafani bagni (Palermo) si conosce già l’esito del voto dal momento che la contesa era soltanto tra un solo candidato in campo e l’astensionismo. La legge, infatti, prevede che qualora ci sia un solo candidato sindaco, le elezioni possono considerarsi valide soltanto se si reca alle urne il 50%+1 degli aventi diritto al voto.

I primi verdetti

A Santo Stefano di Quisquina il dato sull’affluenza, che risale alle 23 di ieri, era del 50,79%: qui l’unico candidato è il sindaco uscente Francesco Cacciatore. Situazione analoga a Sclafani Bagni, in provincia di Palermo, dove Giuseppe Sollazzo può brindare in virtù del 59,26% di affluenza raggiunto alle 23 di domenica. Vicino anche l’esito a Contessa Entellina (Palermo), ma qui Leonardo Spera, unico in corsa, dovrà attendere le 15 perché l’affluenza alle 23 di ieri si era attestata al 46,81%.