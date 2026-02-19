 Elezioni comunali a Messina, il centrosinistra pensa a Paolo Todaro
La sfida elettorale di Messina, nel centrosinistra spunta Todaro

Biologo e sindacalista
amministrative
di
1 min di lettura

MESSINA – Riunione del centrosinistra messinese. All’ordine del giorno le prossime e elezioni amministrative. A sorpresa, oltre ai consiglieri comunali Antonella Russo e Alessandro Russo, e all’ex deputata Maria Flavia Timbro, è stato proposto il nome di Paolo Todaro.

Chi è Paolo Todaro

Biologo, 60 anni, Todaro lavora al Policlinico ed è anche un dirigente sindacale della Uil. Da una sua denuncia, nel settembre del 2023, nacque lo scandalo che portò alle dimissioni dell’ex rettore dell’Università di Messina Salvatore Cuzzocrea. Il nome di Todaro, proposto da Avs, è gradito anche dagli esponenti messinesi di Controcorrente.

