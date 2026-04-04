Centrodestra spaccato

PALERMO – Il termometro a Enna in questi giorni si è fermato sui sette gradi ma nel Partito democratico del capoluogo più alto d’Europa la temperatura rischia di salire repentinamente. Effetto delle decisioni che i dem dovranno prendere rispetto alla candidatura a sindaco dell’ex parlamentare nazionale e regionale Mirello Crisafulli, scelto a fine marzo dal Direttivo del Pd ennese all’unanimità.

Crisafulli, la scelta di Enna e i dubbi di Roma

La segreteria nazionale, però, riflette sull’opportunità di candidare un volto che ha un curriculum politico iniziato nel 1985 con l’elezione al consiglio provinciale nelle file del Pci. Nulla contro la persona ma l’opzione Crisafulli appare agli occhi di Roma poco coerente con la linea del rinnovamento dettata da Elly Schlein. Il tutto con buona pace del segretario cittadino del Pd, Giuseppe Seminara, secondo cui “il ritorno all’impegno pubblico” del ‘Barone Rosso’ “è nella logica di dare una scossa di cambiamento”.

La riunione del Direttivo Pd di Enna che ha scelto Crisafulli come candidato sindaco

Al Nazareno la riflessione è in corso e si stanno analizzando pro e contro della candidatura di Crisafulli, che non ha il sostegno di Controcorrente e M5s ma incassa quello di Cateno De Luca. Una possibile via d’uscita potrebbe essere rappresentata da un cartello civico di ispirazione chiaramente dem ma nulla è ancora deciso. Il Pd ennese, intanto, è tornato a farsi sentire: la possibile discesa in campo dell’ex senatore ha acquisito “una connotazione politica e civica – dicono i dem locali – di eccezione”.

Chi è Mirello Crisafulli

Crisafulli, oggi 75enne, ha contribuito con il suo consenso a rendere Enna la roccaforte rossa della Sicilia. Deputato dal 2006 al 2008 e senatore dal 2008 al 2013, ‘Vladimiro’ Crisafulli ha all’attivo anche tre legislature da parlamentare all’Assemblea regionale siciliana e un incarico da assessore alla Presidenza nella prima e nella seconda giunta Capodicasa a Palazzo d’Orleans.

Centrodestra spaccato

Nel centrodestra, intanto, Mpa-Grande Sicilia e Noi moderati hanno rotto gli indugi. Il tandem ha candidato Giovanni Contino, architetto ed ex assessore all’Urbanistica della giunta del sindaco Maurizio Dipietro. La candidatura di Contino divide il centrodestra: Forza Italia converge infatti sul presidente del consiglio comunale Paolo Gargaglione, sostenuto dalla vice presidente dell’Ars Luisa Lantieri. Non ha ancora ufficializzato la propria scelta Fratelli d’Italia.

Enna, ad oggi 4 nomi per la carica di sindaco

Attualmente sono quattro i candidati che corrono per fare il sindaco a Enna. Si tratta di Filippo Fiammetta, funzionario della prefettura con il coordinamento civico “per Enna”, Crisafulli, Gargaglione e Contino.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI ENNA E PROVINCIA