Enna, l’ipotesi Crisafulli sindaco. Il Pd: “Coalizione per la discontinuità”

Il Pd rivendica l'allargamento della coalizione

ENNA – Mentre la candidatura, “ancora non ufficializzata di Mirello Crisafulli”, ha già frammentato le coalizioni, il Pd locale “rivendica con orgoglio il percorso politico di questi mesi” e sottolinea che la possibile discesa in campo dell’ex senatore Dem ha acquisito “una connotazione politica e civica di eccezione”.

Enna, l’ipotesi Crisafulli sindaco

“Il Partito Democratico di Enna rivendica con orgoglio il percorso politico di questi mesi che lo vede impegnato nella costruzione di una coalizione che segni una netta discontinuità e che sia al servizio della città. Siamo alternativi – afferma il Pd ennese in una nota – tanto al polo FI -DC che a quello targato MpA – Noi Moderati espressioni di una destra interessata solo a misurarsi in vista delle prossime elezioni e totalmente disinteressata ai bisogni della cittadinanza ennese”.

I Dem annunciano il rientro di Nico De Luca nel centrosinistra, “già dirigente del PD in passato, esponente di peso delle ACLI, il suo ritorno è emblematico della volontà politica del PD di ricostruire un centrosinistra forte e credibile capace di dare risposte ad una città che sta vivendo uno dei momenti più difficili della propria storia”.

“Un campo alternativo al centrodestra”

“Il mio è un ritorno a casa”, afferma De Luca “la mia storia è nel centrosinistra che stiamo, tutti insieme, ricompattando dopo troppi anni di diaspora, per costruire un progetto politico forte e credibile per questa città”.

Lo scopo è quello di creare “un campo alternativo al centrodestra – prosegue la nota del Pd – animato dalle due liste dei democratici ennesi e a cui si aggiungono le altre forze locali del campo progressista e moderato per portare Enna in una nuova stagione politica”.

Per la candidatura a sindaco di Mirello Crisafulli, bisogna attendere che “sciolga la riserva”, ma “è stata richiesta anche da tantissimi cittadini con un’ampia raccolta di firme, acquisendo una connotazione politica e civica di eccezione”.