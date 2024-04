Europee, quando e come si vota: novità per gli studenti fuori sede

Sicilia e Sardegna eleggono otto deputati

PALERMO – Si stringono i tempi per la presentazione dei simboli e delle liste che intendono partecipare alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. In palio per l’Italia 76 dei 720 seggi del Parlamento europeo.

La presentazione dei simboli per le Europee

Dalle 8 alle 20 di oggi, domenica 21 aprile, e dalle 8 alle 16 di domani, lunedì 22 aprile, potranno essere depositati presso il ministero dell’Interno i simboli con i quali saranno distinte le liste dei candidati. I contrassegni depositati saranno esposti in apposite bacheche che saranno collocate al piano terra del Viminale.

Le liste delle elezioni europee 2024

C’è ancora qualche giorno di tempo, invece, per la presentazione delle liste dei candidati a un seggio a Bruxelles. Gli elenchi dei nominativi devono essere presentati, per ciascuna circoscrizione, presso la cancelleria della Corte d’appello del capoluogo di circoscrizione martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio, dalle 8 alle 20.

Il sistema elettorale delle Europee

Il sistema elettorale è un proporzionale puro, nel quale non sono previste coalizioni. Ogni partito è in corsa per sé. Le elezioni europee dell’8 e 9 giugno, quindi, saranno prima di tutto un metodo per misurare il peso di ogni singola forza politica prima di tutto all’interno dei propri schieramenti. Il voto in Italia si svilupperà su cinque macro circoscrizioni elettorali che racchiudono più regioni: Nord-occidentale, Nord-orientale, Centrale, Meridionale e Insulare (Isole).

I seggi vengono assegnati su base proporzionale. Per partecipare all’assegnazione dei seggi, in Italia, i partiti devono superare la soglia di sbarramento del 4%. La circoscrizione Isole, che riunisce Sicilia e Sardegna, elegge complessivamente otto deputati europei.

Elezioni europee, come si vota

Ogni elettore ha la possibilità di esprimere fino a tre voti di preferenza all’interno della stessa lista segnata. Se l’elettore sceglie di esprimere più di una preferenza dovrà indicare dei candidati di genere diverso, pena l’annullamento del secondo e dell’eventuale terzo nominativo. Se il primo cognome segnato è quello di una donna, ad esempio, il secondo deve essere necessariamente un uomo e viceversa. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e in base ai seggi assegnati alla lista.

Il voto degli studenti fuori sede

Le elezioni europee 2024 si portano dietro una grossa novità: per la prima volta nella storia gli studenti fuori sede potranno votare per le liste e i candidati della propria circoscrizione territoriale di origine senza la necessità rientrare nel comune di residenza. Una possibilità introdotta quest’anno per gli studenti domiciliati per un periodo di almeno tre mesi, anche in un comune fuori dalla propria regione di residenza.

Gli studenti fuori sede potranno votare nel comune dove vivono temporaneamente, se questo appartiene alla stessa circoscrizione elettorale del comune di residenza, o in seggi speciali istituiti nel capoluogo di regione del comune dove vivono temporaneamente, se quest’ultimo appartiene ad una circoscrizione elettorale diversa da quella di residenza.

Per l’ammissione al voto ‘fuori sede’, gli studenti devono presentare un’apposita domanda al Comune di residenza entro il 5 maggio. Entro martedì 4 giugno il comune di temporaneo domicilio, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, rilascerà allo studente fuori sede un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare.

Europee 2024, quando si vota

Le votazioni si svolgeranno sabato 8 giugno, dalle 14 alle 22, e domenica 9, dalle 7 alle 23. Le operazioni di scrutinio inizieranno domenica, subito dopo la chiusura dei seggi. In Sicilia si voterà nelle stesse date anche per le elezioni amministrative di 37 Comuni.