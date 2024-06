Elezioni, europee e amministrative in provincia di Catania: l’affluenza

Il focus sui Comuni al voto per le amministrative

CATANIA – Il dato definitivo parla di un’affluenza al 37,10%. A Catania e provincia in leggero calo rispetto al voto di cinque prima che si era attestato al 37,81%.

Il racconto della giornata

Senza infamia, in un contesto in cui nessuno certo può festeggiare, e senza lode. I dati dell’affluenza delle 19 in provincia di Catania, sia per le elezioni europee sia per le elezioni amministrative 2024, non consegnano una immagine di affezione al voto. Ma non sono nemmeno peggiori di altri territori siciliani.

Con il 27,49 per cento di affluenza registrato alle 19 del 9 giugno 2024, seconda e ultima giornata di voto, la provincia di Catania è la quarta delle nove province siciliane per aventi diritto che si sono recati alle urne.

Le percentuali più alte

Come prevedibile, i Comuni dove si sono registrate le percentuali di votanti più alte sono anche quelli dove si votava anche per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. A Ragalna sono andati a votare il 62,48 per cento degli aventi diritto; a Motta Sant’Anastasia il 58,12; a Zafferana Etnea il 54,56; ad Aci Castello il 52,97 per cento.

Si tratta degli unici Comuni dove, stando ai dati delle 19, si è superata la soglia della metà degli elettori andati alle urne. A Catania città i votanti si sono fermati al 24,61 per cento. Neanche un terzo dei catanesi, quindi, almeno finora, ha deciso di esprimere una preferenza per il rinnovo del Parlamento europeo.

L’affluenza più bassa

Non è quella del capoluogo di provincia, comunque, la percentuale più bassa di adesione al voto europeo: a Mineo, nel Calatino, sono andati al voto solo il 15,95 per cento degli elettori; a Mazzarrone il 18,63; a Castiglione di Sicilia, Comune sciolto per mafia, il 18,94 per cento.

I dati sulle amministrative

Anche i dati di affluenza sulle elezioni amministrative non sono positivi. In tutt’e quattro i Comuni chiamati al voto per le comunali, l’affluenza è sensibilmente più bassa rispetto alla tornata precedente.

A Ragalna, con il suo 61,11 per cento degli elettori andati a votare (cioè 2.220 persone), il decremento rispetto alle passate amministrative è di 12,67 punti percentuali.

A Zafferana Etnea hanno infilato la scheda nell’urna 4.455 persone, pari al 53 per cento degli aventi diritto. Alla scorsa tornata alle 19 erano stati il 65,60 per cento.

A Motta Sant’Anastasia va leggermente meglio: il 56,42 per cento (5.707 votanti) contro il 64,99 per cento. Scende di soli 6,9 punti percentuali, infine, l’affluenza ad Aci Castello: il 51,51 per cento del 2024 (8.301 votanti) contro il 58,41 per cento di cinque anni fa.