Elezioni ex Province, i candidati della Lega a Palermo

Sabrina Figuccia: "Una squadra competitiva per la Città Metropolitana"

PALERMO – “Oggi è un giorno importante per la Lega: con la presentazione della lista per le elezioni della Città Metropolitana, testimoniamo la solidità e la crescita del nostro partito sul territorio. Un’occasione fondamentale per rafforzare la presenza della Lega nelle istituzioni e continuare a portare avanti un progetto politico concreto e vicino ai cittadini”.

Lo dichiara Sabrina Figuccia, coordinatore provinciale della Lega per Palermo, a margine della presentazione della lista per le elezioni della Città Metropolitana.

“È motivo di orgoglio poter contare su una lista forte, coesa e altamente competitiva – prosegue Figuccia – composta da donne e uomini che rappresentano al meglio i valori del nostro movimento e che sono pronti a lavorare con impegno per il futuro della nostra città”.

“Un sentito ringraziamento va al nostro segretario regionale Nino Germanà, al segretario federale Matteo Salvini e a tutta la squadra della Lega in Sicilia per il grande supporto e per il lavoro che ci consente di affrontare questa sfida con entusiasmo, determinazione e spirito di servizio”.

La lista dei 18 candidati

Anello Alessandro Consigliere Palermo; Calì Giuseppe consigliere Godrano; Cusimano Rosaria consigliera Torretta; Cuttitta Francesco Consigliere di Campofelice di Fitalia; Di Giacento Giovanni Sindaco Casteldaccia; Di Stefano Giuseppina Consigliera Santa Cristina Gela; Gippetto Giusta Consigliera Bolognetta; Guarrera Marisa Consigliera Alimena; Gurrado Francesco Consigliere Bagheria.

E ancora: Guttilla Franco Consigliere Casteldaccia; Intravaia Antonino consigliere Torretta; Mazzola Tiziana consigliera Lascari; Re Salvatore Consigliere Godrano; Sciascia Fabio Consigliere Termini Imerese; Scrivano Giuseppe Sindaco Alimena; Siragusa Linda consigliera Caccamo; Tarantino Stefania consigliera Santa Flavia; Tardiolo Francesca Marzia Consigliera Cefala Diana.