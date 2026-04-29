Raffadali, La Vardera ‘in campo’: “La sfida contro Ida Cuffaro”

Le parole del leader di Controcorrente

PALERMO- “Ho accettato la proposta della candidata a sindaco di Raffadali Sabrina Mangione, di designarmi vicesindaco nella competizione elettorale che la vede sfidare Ida Cuffaro, la nipote di Totò. Quella di Sabrina é una proposta alternativa ad un vero e proprio feudo Cuffaro tramandato da zio a nipote. Una necessità di democrazia che non può essere ignorata, ecco perché ho accettato questa sfida”. Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera.

“Tanti candidati mi hanno chiesto…”

“Tanti candidati sindaco – prosegue La Vardera – mi hanno chiesto la disponibilità di designarmi come assessore, ma ho rifiutato. A Raffadali ho accettato perché Sabrina affronta da sola una dinastia e dobbiamo tutti dargli una grande mano”.

“Ricordo, inoltre, che in caso di vittoria di Sabrina – conclude – posso continuare a svolgere il ruolo di deputato e non percepirei alcuna indennità in più, facendolo sostanzialmente a titolo gratuito”.