Elezioni a Messina, presentata la lista di M5s e Controcorrente

L'annuncio di De Luca, capogruppo M5s all'Ars

MESSINA – È stata presentata la lista per le prossime elezioni amministrative del Comune di Messina, frutto del percorso condiviso tra il Movimento 5 Stelle e Controcorrente, la formazione politica guidata da Ismaele La Vardera, a sostegno della candidatura a sindaco di Antonella Russo.

Messina, presentata la lista di M5s e Controcorrente

“Presentiamo una lista – afferma Antonio De Luca, capogruppo del M5s all’Ars – che nasce da un progetto politico chiaro: costruire un’alternativa credibile per Messina e per la Sicilia, fondata su legalità, trasparenza e attenzione ai bisogni reali dei cittadini. La collaborazione con Controcorrente rappresenta una scelta coerente, perché condividiamo battaglie importanti e una visione di cambiamento netto rispetto al passato”.

Il parlamentare regionale messinese sottolinea come “l’intesa abbia un carattere fortemente identitario e programmatico”: “Sosteniamo con convinzione – spiega – la candidatura di Antonella Russo, una figura credibile, radicata sul territorio e capace di interpretare una proposta di governo seria per la città. È una proposta politica di rottura, aperta al contributo di tutte le forze civiche e sociali che vogliono costruire un percorso serio e alternativo ai modelli amministrativi che hanno governato la città negli ultimi anni. Messina ha bisogno di voltare pagina, con un progetto che metta al centro ambiente, servizi, diritti e sviluppo sostenibile”.

“Abbiamo costruito una squadra”

De Luca evidenzia anche l’importanza del radicamento territoriale della lista: “Abbiamo costruito una squadra – osserva – composta da persone che vivono quotidianamente la città, che conoscono le criticità dei quartieri e che vogliono impegnarsi per migliorare concretamente la qualità della vita dei messinesi”.

“Questa lista – conclude De Luca – è un punto di partenza. Un progetto aperto, che punta a rafforzarsi ulteriormente e a coinvolgere tutte le energie sane della città, con l’obiettivo di costruire, insieme ad Antonella Russo, un’alternativa seria e credibile per il futuro di Messina”.