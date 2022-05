Elezioni segreteria Assostampa, “Soddisfatti dell’esito del voto”

La nota del movimento "Giorn@listi Siciliani".

1' DI LETTURA

I giornalisti iscritti all’Associazione siciliana della stampa che si riconoscono nelle posizioni del movimento “Giorn@listi Siciliani” e che domenica scorsa hanno eletto la nuova segreteria provinciale esprimono convinta soddisfazione per l’esito del voto. Volti nuovi, donne, facce pulite e idee chiare, lontani da qualunque compromesso, nel segno del rispetto rigoroso della deontologia e della trasparenza, che condannano il cumulo di incarichi per chi ha già un contratto a tempo pieno, il conflitto di interessi nel sindacato e nella professione e la sudditanza verso la politica.

Siamo certi che questa segreteria, eletta nel pieno rispetto dello statuto, guidata da Filippo Romeo, con la collaborazione di Michele Spalletta e di Maria Torrisi, saprà lavorare per dare le giuste risposte e garantire tutti i giornalisti, difendono il lavoro dei cronisti, il valore della notizia e una rigorosa lontananza da tutte le strutture in odore di mafia.

Una segreteria che ha raccolto il consenso pressoché totale dei numerosi colleghi che hanno gremito la sala de Le Ciminiere, con nessun voto contrario e solo sei schede bianche, alla fine di una votazione segreta svoltasi comunque e nella massima regolarità e trasparenza, pur in assenza di altri candidati.

Al segretario uscente Orazio Aleppo, giunto alla regolare conclusione statutaria del suo mandato, rivolgiamo un sentito grazie per avere garantito in questi anni il rispetto di tutte le posizioni e la stretta osservanza dello statuto, evitando di cadere in pericolose trappole tese da chi tenta di depotenziate il sindacato e di conseguenza l’applicazione e il rispetto dei contratti di lavoro in favore della parte datoriale.

Un grazie alla segreteria uscente anche per la strenua difesa dei collaboratori de La Sicilia ai quali non era stata garantita la giusta tutela sindacale interna e che hanno finalmente avuto quanto loro spettava, relativamente al pregresso, dopo anni di vana attesa.