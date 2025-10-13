 Elicottero perde il controllo e si schianta: cinque feriti - VIDEO
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Elicottero perde il controllo e si schianta: cinque feriti – VIDEO

Il velivolo rotea più volte su sé stesso per poi precipitare
CALIFORNIA
di
2 min di lettura

Cinque persone, tra cui un bambino, sono state ricoverate in ospedale dopo che un elicottero si è schiantato sabato 11 ottobre lungo la Pacific Coast Highway, a Huntington Beach, in California. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14:00, ora locale, vicino a un parcheggio, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco.

Le autorità cittadine hanno comunicato a CBS News che le due persone a bordo dell’elicottero sono state estratte in sicurezza dalle lamiere. Tre pedoni che si trovavano in strada sono rimasti feriti nell’impatto. Tutti e cinque i coinvolti sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche. Al momento, non si conoscono le loro condizioni.

La polizia ha chiuso la Pacific Coast Highway tra Huntington Street e Beach Boulevard intorno alle 15:00, avviando le indagini sull’incidente. Le autorità hanno invitato i cittadini a evitare la zona e a utilizzare percorsi alternativi per diverse ore dopo la chiusura.

@wapio3

huntington beach helicopter#california #helicopter

♬ original sound – wapio

Elicottero caduto in California, l’inchiesta

Un drammatico video pubblicato sui social mostra l’elicottero che compie diversi giri su sé stesso prima di schiantarsi contro alcune palme e la scala esterna del ponte pedonale che attraversa la PCH e che conduce al Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa.

Dalle immagini aeree di SkyCal, si possono vedere detriti sparsi nel parcheggio dell’accesso alla spiaggia, gran parte del quale è stato transennato. La coda dell’aeromobile si è staccata nell’impatto, mentre il resto del velivolo è rimasto incastrato tra la scala e le palme.

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. Le autorità cittadine hanno riferito che la Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board (NTSB) sono stati informati e che una relazione preliminare sull’indagine sarà pronta entro 30 giorni. L’elicottero coinvolto è un Bell 222, dotato di due motori a turbina, costruito nel 1980.
TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI