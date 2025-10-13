Elicottero perde il controllo e si schianta: cinque feriti – VIDEO

Il velivolo rotea più volte su sé stesso per poi precipitare

Cinque persone, tra cui un bambino, sono state ricoverate in ospedale dopo che un elicottero si è schiantato sabato 11 ottobre lungo la Pacific Coast Highway, a Huntington Beach, in California. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14:00, ora locale, vicino a un parcheggio, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco.

Le autorità cittadine hanno comunicato a CBS News che le due persone a bordo dell’elicottero sono state estratte in sicurezza dalle lamiere. Tre pedoni che si trovavano in strada sono rimasti feriti nell’impatto. Tutti e cinque i coinvolti sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche. Al momento, non si conoscono le loro condizioni.

La polizia ha chiuso la Pacific Coast Highway tra Huntington Street e Beach Boulevard intorno alle 15:00, avviando le indagini sull’incidente. Le autorità hanno invitato i cittadini a evitare la zona e a utilizzare percorsi alternativi per diverse ore dopo la chiusura.

Elicottero caduto in California, l’inchiesta

Un drammatico video pubblicato sui social mostra l’elicottero che compie diversi giri su sé stesso prima di schiantarsi contro alcune palme e la scala esterna del ponte pedonale che attraversa la PCH e che conduce al Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa.

Dalle immagini aeree di SkyCal, si possono vedere detriti sparsi nel parcheggio dell’accesso alla spiaggia, gran parte del quale è stato transennato. La coda dell’aeromobile si è staccata nell’impatto, mentre il resto del velivolo è rimasto incastrato tra la scala e le palme.

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. Le autorità cittadine hanno riferito che la Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board (NTSB) sono stati informati e che una relazione preliminare sull’indagine sarà pronta entro 30 giorni. L’elicottero coinvolto è un Bell 222, dotato di due motori a turbina, costruito nel 1980.

