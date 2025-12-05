Tragico frontale, Elisa muore a 33 anni: lascia due figli piccoli

Ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile

La sera di mercoledì 3 dicembre, poco prima della mezzanotte, Elisa De Paris, 33 anni, residente a Longarone (Belluno), è deceduta in un incidente stradale avvenuto a breve distanza dalla sua abitazione. La donna, madre di due bambini d 4 e 8 anni e impiegata in un bar della zona, è rimasta coinvolta in un violento impatto tra due vetture.

I vigili del fuoco, provenienti dalla sede provinciale di Belluno e dal distaccamento volontario di Longarone, sono stati inviati sul posto. Insieme a loro sono intervenuti i carabinieri e il personale del Suem.

La giovane mamma è subito apparsa in condizioni critiche

All’arrivo dei soccorsi, la scena presentava due auto gravemente danneggiate e lamiere accartocciate, segno di un urto particolarmente forte. Dai primi accertamenti, ancora in fase di definizione, è emerso che uno dei mezzi avrebbe oltrepassato la linea di mezzeria, causando lo scontro frontale.

I sanitari hanno preso in carico Elisa De Paris trovata in condizioni critiche. Le manovre di rianimazione sono proseguite senza interruzioni, ma ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile. La 33enne è stata dichiarata morta sul posto.

Elisa De Paris (Foto Facebook)

Nell’altro veicolo viaggiava una donna di 46 anni, residente in Alpago, che è stata stabilizzata dal personale medico e trasferita all’ospedale San Martino di Belluno con traumi classificati di media gravità. La statale 51 è stata chiusa completamente per consentire i rilievi e permettere ai carabinieri di ricostruire con precisione la dinamica e le cause dell’impatto. Le operazioni sono andate avanti per ore.

Chi era Elisa De Paris, morta in un incidente

La comunità è rimasta profondamente scossa dalla notizia del decesso di Elisa De Paris. La giovane mamma era una figura nota in paese. Dopo aver studiato all’alberghiero di Falcade, aveva accumulato diverse esperienze nel campo della ristorazione.

In passato la donna aveva gestito la pizzeria Pulcinella, attività che aveva portato avanti insieme all’ex compagno, Damir Dzinovic, 43 anni, di origine bosniaca e padre dei suoi due figli.

