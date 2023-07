Elly Schlein a Palermo, frecciata alla premier: "Vorrei sapere dov'è"

La segreteria del Pd a Palazzo dei Normanni. Il passaggio sul presidente La Russa.

PALERMO- “Vorrei sapere dov’è il presidente Giorgia Meloni e perché non esce dal suo silenzio e non si assume le sue responsabilità su quando dichiarato dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, sull’idea che le donne che denunciano più tardi non meritano di essere credute; che cosa ne pensa della ministra Santanché che ha affermato pubblicamente in aula di non essere indagata quando risulta invece di essere indagata. E ancora, cosa pensa del ministro Nordio che ha detto che delle informazioni rivelate del sottosegretario Delmastro non erano riservate quando si scopre che erano riservate. Stanno passando il segno”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, a margine dell’incontro che si sta svolgendo a Palazzo dei Normanni, a Palermo, su Pnrr e autonomia differenziata.

“A differenza della destra che governa questo Paese, noi abbiamo fiducia nel lavoro della magistratura, che speriamo chiarisca ogni aspetto di questa vicenda”, ha detto anche Elly Schlein, rispondendo a una domanda sulla questione morale in Sicilia, dopo l’inchiesta legata al consumo di cocaina nella “Palermo bene” che ha coinvolto anche l’ex leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, che non è indagato. (ansa)