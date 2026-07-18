La segretaria del Pd all'evento svolto al Centro studi Paolo e Rita Borsellino

Da Palermo, Elly Schlein, ha chiesto un rafforzamento delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata. La segretaria del Partito Democratico ha sostenuto che per combattere efficacemente le mafie sia necessario invertire alcune delle scelte adottate negli ultimi anni dal governo. Lo ha dichiarato a margine dell’iniziativa “Legami di memoria”, promossa dal Centro studi Paolo e Rita Borsellino insieme all’Arci. Secondo Schlein, la lotta alle organizzazioni mafiose richiede un impegno che vada oltre il solo piano repressivo. Allo stesso tempo, è necessario puntare anche sulla prevenzione, sulla legalità e sul sostegno ai territori.

Elly Schlein a Palermo: “Ancora tanto da fare”

“C’è tanto ancora da fare per contrastare le mafie e le infiltrazioni nell’economia legale, nelle istituzioni, nella politica – ha detto Elly Schlein nel suo intervento – Bisogna alzare la guardia e i presidi di legalità. Bisogna fare il contrario delle scelte che sono state fatte in questi anni quando per esempio è stato introdotto il sub-appalto a cascata nel codice degli appalti, è stato alzato il tetto del contante, i continui attacchi ai giudici”.

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“La lotta alla mafia non è solo repressione”