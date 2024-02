Ematologia, l’ospedale di Castelvetrano potrà prescrivere il Luspatecerpt

Via libera dalla Regione Siciliana per il farmaco contro l'anemia

TRAPANI – La direzione generale dell’Asp d Trapani comunica che l’UOSD Ematologia dell’ospedale “V. Emanuele II” di Castelvetrano, è stata riconosciuta quale centro autorizzato alla prescrizione del LUSPATERCEPT, un farmaco per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione dipendente associata a beta-talassemia. L’abilitazione nasce in seguito alla richiesta di accreditamento registro Aifa da parte della direzione strategica aziendale e in ossequio al decreto assessoriale della Regione Siciliana “Linee guida per l’individuazione dei centri specializzati alla formulazione della diagnosi e alla prescrizione dei medicinali”.

“Questo riconoscimento – ha sottolineato Ferdinando Croce, commissario straordinario dell’Asp di Trapani – rappresenta un traguardo importante per i soggetti affetti da questa specifica patologia. Questa terapia, infatti, rappresenta una svolta per la qualità e l’aspettativa di vita dei pazienti del territorio trapanese, che non saranno più costretti ad andare fuori provincia per trovare le cure appropriate”.