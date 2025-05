Emergenza abitativa, consegnati due appartamenti a Palermo

L'assessore Ferrandelli esprime la sua soddisfazione

PALERMO – Prosegue lo scorrimento della lista relativa alla emergenza abitativa. Oggi, sono state assegnate due case popolari nel quartiere di Borgo Nuovo, tornate nella disponibilità del Comune dopo il decesso dei precedenti proprietari. Lo rende noto l’assessore all’Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli.

Le operazioni di recupero dei due immobili sono state eseguite dal personale della polizia municipale, dei carabinieri e da quello dello Iacp.

“L’immediato recupero degli immobili – ha detto Ferrandelli, presente sul posto per la assegnazione agli aventi diritto – ha avuto come priorità quello di scongiurare eventuali occupazioni abusive. La nuova procedura, poi, consente di avere una comunicazione immediata delle variazioni anagrafiche sulle case, avvisando informaticamente gli uffici dello Iacp e del Comune di Palermo della cessazione del titolo a condurre l’immobile, dell’assenza di familiari che coabitano e, quindi, dell’attivazione delle procedure di acquisizione per la contestuale assegnazione”.

Infine Ferrandelli ha espresso “soddisfazione per il coordinamento interistituzionale che sta dimostrando capacità di controllo del patrimonio pubblico, contrastando chi illegalmente contrabbanda diritti in cambio di denaro o favori su un mercato illegale. Sono contento che i palermitani sappiano che oggi essere iscritti ad una lista dell’emergenza abitativa possa offrire reale opportunità ad avere una casa e che sempre più farabutti vengano smascherati nel tentativo di guidare occupazioni abusive dietro il pagamento di soldi”.