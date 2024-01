Emergenza incendi, la Sicilia ha ancora tempo per produrre i documenti

Schifani: "Massima collaborazione istituzionale"

ROMA – “Il dipartimento nazionale della Protezione civile procederà al riesame della istanza di dichiarazione dello stato di emergenza in Sicilia, dopo che la Regione avrà trasmesso a Roma la documentazione necessaria”. Lo annuncia il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci al termine di un incontro che ha messo attorno a un unico tavolo i vertici della Protezione civile nazionale e regionale.

Musumeci: “Si rispettino i tempi”

L’ex governatore siciliano spiega: “Il capo del dipartimento regionale ha comunicato di avere sollecitato i sindaci dei Comuni coinvolti a produrre i supporti documentali entro il 19 gennaio – aggiunge -. Sono soddisfatto dell’intesa raggiunta, adesso ognuno dovrà rispettare i tempi”. L’incontro si è tenuto a Roma, presso il ministero. Presenti il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio e quello siciliano Salvo Cocina. Il vertice è stato voluto dallo stesso ministro dopo la valutazione negativa del dipartimento nazionale comunicata il 4 gennaio. Presenti all’incontro anche il capo gabinetto del ministro, Riccardo Rigillo, ed il direttore del servizio del dipartimento nazionale Natale Mazzei.

Schifani: “Collaborazione su tutti i temi che riguardano i cittadini”

Il presidente della Regione, Renato Schifani, esprime apprezzamento per l’esito dell’incontro. “La Regione – ha detto Schifani – continuerà ad assicurare la massima collaborazione istituzionale su tutti quei temi che riguardano i diritti dei cittadini a ottenere il ristoro per i danni patiti a seguito di eventi straordinari ed eccezionali”. Nei giorni scorsi, il governatore aveva espresso vivo disappunto per la decisione del dipartimento nazionale di non concedere lo stato di emergenza per il ristoro dei danni subiti in Sicilia dai privati a causa dei roghi della scorsa estate.

Chinnici (Pd): “Terremo alta la guardia”

Sulla vicenda è intervenuta la deputata regionale del Pd Valentina Chinnici: “Terremo alta la guardia sul riesame dell’istanza di dichiarazione dello stato di emergenza per i ristori alle vittime dei danni subiti in Sicilia a causa dei roghi della scorsa estate in Sicilia. Visto quanto accaduto non c’è proprio da stare tranquilli”.

“Di fronte a una tragedia del genere – aggiunge – ci saremmo aspettati un’attenzione e una tempestività maggiori. È bene ricordare che 6 persone hanno perso la vita, mentre tante altre hanno perso la casa o l’azienda. A questo si aggiunge l’enorme danno ambientale e patrimoniale subito dal nostro territorio”.

“È inaccettabile come anche in questo caso – conclude la deputata – il governo Meloni abbia utilizzato due pesi e due misure. Da un lato riconoscendo, giustamente, i ristori all’Emilia Romagna e alla Toscana per le alluvioni, e dall’altro ignorando e bistrattando la Sicilia per gli incendi”.