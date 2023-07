Emergenza incendi nel Palermitano, paura a Monreale

Fiamme vicino le abitazioni. In azione i Canadair, roghi anche a Baida, Partinico e San Giuseppe Jato

1' DI LETTURA

PALERMO – L’emergenza incendi non allenta la sua morsa nel Palermitano. Da Partinico a Monreale, da San Giuseppe Jato a Baida, sono decine gli interventi dei vigili del fuoco alle prese già da giorni con i roghi che hanno bruciato ettari di macchia mediterranea.

A Monreale le fiamme sono arrivate a lambire delle abitazioni, nella cittadina alle porte di Palermo le fiamme si sono sviluppate nella zona limitrofa al cimitero, alcuni residenti hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni.

Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, la forestale e i canadair. Il fuoco si è sviluppato anche zone non raggiungibili via terra.

Il caldo record di questi ultimi giorni ha fatto registrare roghi anche nella zona di Baida, Partinico e San Giuseppe Jato. In provincia di Palermo oggi è stata diramata dalla protezione civile l’allerta rossa per il pericolo incendi. Bollino rosso anche per le province di Enna e Trapani.