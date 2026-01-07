Emergenza influenza, al Policlinico di Palermo unità medica dedicata

Le iniziative decise per contrastare l'ondata

PALERMO – Dopo la riunione della task force del Policlinico di Palermo istituita per fronteggiare il sovraffollamento del Pronto soccorso conseguente all’attuale epidemia influenzale, oggi la direzione ha definito un insieme di azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, la sicurezza dei pazienti e l’appropriatezza dei percorsi di cura.

Viene confermata la sospensione dei ricoveri programmati, ad eccezione dei ricoveri oncologici e di quelli classificati in classe A, per i quali è prevista una specifica revisione da parte della direzione sanitaria. È confermato l’attuale modello organizzativo del Pronto soccorso, che prevede la presenza di un medico al triage in affiancamento all’infermiere triagista, nonché di un infermiere flussista dedicato alle attività di accoglienza e al trasferimento dei pazienti al momento dell’accesso.

La direzione ha deliberato: l’istituzione di un’unità medica dedicata alla gestione delle complicanze respiratorie correlate all’influenza, mediante la conversione di 10 posti letto attualmente afferenti ad altre discipline. L’unità opererà sotto il coordinamento del direttore dell’unità operativa di Pneumologia, con il coinvolgimento di specialisti provenienti da diverse unità operative dell’area medica; ripresa delle campagne vaccinali interne, attraverso équipe dedicate alla somministrazione dei vaccini direttamente al letto dei pazienti ricoverati e rivolte, inoltre, a tutti gli operatori sanitari non ancora vaccinati; rimodulazione degli ambulatori di area medica non Pngla, al fine di garantire temporaneamente una maggiore presenza dei dirigenti medici nei turni di reparto; implementazione della continuità ospedale- territorio, mediante specifici accordi con l’Asp per facilitare le dimissioni protette e il trasferimento dei pazienti verso i presidi ospedalieri territoriali.