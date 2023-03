Emergenza migranti, bimbi scalzi all’hotspot di Lampedusa

Sono una cinquantina di età compresa fra pochi mesi e 5 anni

LAMPEDUSA (AG) – Una decina sono senza scarpe, tutti o quasi indossano vestiti leggerissimi, primaverili o estivi, e non hanno nessun ricambio. Sono una cinquantina, da pochi mesi a 4 o 5 anni, i bambini che attualmente – fra i 1.611 ospiti – si trovano in queso momento all’hotspot di Lampedusa.

Piccoli che hanno quel poco che gli operatori della struttura di primissima accoglienza sono riusciti a mettere a disposizione. Mancano le scarpe, ma anche le tute o qualunque tipo d’abbigliamento che consenta loro di stare al caldo, soprattutto la notte.

Il racconto degli operatori dell’hotspot

“La sera c’è freddo, molto spesso anche vento – raccontano alcuni operatori dell’hotspot – . I più piccoli vengono sistemati, assieme ai genitori, dentro i padiglioni. Ma in una struttura che può ospitare al massimo 400 persone, quando si arriva a poco meno di 2.500 o anche 1.600 capita che siano gli stessi genitori a mettersi all’esterno, sotto gli alberi. In queste giornate di sole è meglio che stare dentro. Ma la notte – sospira uno degli operatori – fa freddo nel vallone dove si trova la struttura e i piccoli sono scalzi e con vestiti non adeguati”.

Nel Mediterraneo le navi Diciotti, Ocean Viking e Life Support



Intanto, sono tre le navi con a bordo migranti che si trovano in questo momento nel Mediterraneo impegnate in tentativi di soccorso o trasferimenti. Oltre alla nave Diciotti della Guardia Costiera, con a bordo 526 migranti provenienti dall’hotspot di Lampedusa e in trasferimento a Reggio Calabria, c’è la nave Life Support diretta ad Ortona con 161 migranti.

La Ocean Viking di Sos Mediterranée, la stessa che ha denunciato gli spari della guardia costiera libica in presunte acque internazionali, è invece al largo della Tunisia in attesa di eventuali salvataggi mentre la Geo Barents di Medici Senza Frontiere ripartirà domani dal porto di Bari, dopo aver sbarcato ieri 190 migranti messi in salvo nei giorni precedenti.