Emergenza rifiuti a Catania, Mirenda: “Subito una discussione in consiglio”

Il consigliere della Nuova DC: "Più di 200 microdiscariche"

CATANIA – Emergenza rifiuti a Catania: il consigliere comunale Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC, ha chiesto al presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, di inserire in una prossima seduta consiliare un ordine del giorno su “Situazione rifiuti, raccolta differenziata e micro discariche nella nostra città – Misure e suggerimenti”. Lo comunica il consigliere in una nota.

Emergenza rifiuti a Catania: la nota

“La necessità nasce dal fatto che – spiega il consigliere Mirenda – l’argomento rifiuti, raccolta differenziata e micro discariche è una questione degradante e sgradevole per la nostra città. Non sottovalutiamo infatti le circa 200 micro discariche presenti sul territorio comunale, per cui urge trattare la problematica in sede di Consiglio, affinché ogni consigliere possa dare il proprio contributo per la risoluzione del delicato problema”.

“Non sarebbe peraltro peregrino – aggiunge Mirenda – ricevere i dati e le informazioni necessari per arrivare in Consiglio con delle proposte valide e praticabili”.

“Piena disponibilità del sindaco”

Il consigliere Mirenda vuole inoltre sottolineare quanto il sindaco di Catania, Enrico Trantino, tenga a risolvere questa situazione che affligge la nostra città: “A onor del vero – conclude Maurizio Mirenda – va detto che l’argomento è particolarmente sentito dal Sindaco, con cui ho già avuto un incontro, durante il quale ho manifestato la mia piena disponibilità per affrontare appieno la critica situazione”.