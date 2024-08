Emergenza rifiuti, la Sicilia in affanno li esporta in Turchia

L'Isola in difficoltà e costretta a portare l'immondizia all'estero

PALERMO – La Sicilia in affanno per l’emergenza rifiuti metterà mano al portafogli per esportarli in Turchia. La Regione ha varato poche ore fa un decreto che autorizza la spedizione di 5.733 tonnellate di rifiuti fino al 30 giugno 2025 in un impianto turco. L’immondizia raggiungerà Aliaga-Izmir, nella provincia di Smirne a bordo di sei navi della marina militare che partiranno dal porto di Augusta.

Una mossa della disperazione in un’Isola con le discariche ormai sature e che graverà pesantemente sui costi sostenuti dai Comuni e dai contribuenti. Un provvedimento di urgenza che si aggiunge al decreto di una settimana fa in cui l’assessorato guidato da Roberto Di Mauro ha autorizzato l’invio, sempre per un anno, di 90 mila tonnellate di rifiuti siciliani in Finlandia, nel termovalorizzatore di Valko.