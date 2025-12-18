Emma annuncia il tour estivo: tappe a Palermo e Catania

Porterà sul palco tutta la sua potenza

PALERMO – Dopo l’annuncio dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), oggi – giovedì 18 dicembre – Emma svela le date che quest’estate la vedranno protagonista suipalchi dei principali festival d’Italia con il suo live tour 2026.

Ai due attesissimi show negli ippodromi, primi due appuntamenti dell’artista in questi luoghi iconici, si aggiungono nuovi concerti in tutta Italia in cui Emma porterà sul palco tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi successi.

Nel calendario non poteva mancare la Sicilia che attende l’artista con due live in programma quest’estate: il 24 luglio a Palermo, al Teatro di Verdura per la nuova edizione della kermesse Dream Pop Fest organizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con il Comune di Palermo. Il 25 luglio Emma sarà invece a Catania, a Villa Bellini sul palco di Sotto Il Vulcano Fest, rassegna di concerti organizzati da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest.

I biglietti per i concerti delle nuove date a Palermo e Catania saranno disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 14.00 di domani, venerdì 19 dicembre.

Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “Brutta Storia”, brano accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica e che ha raggiunto anche il vertice delle classifiche radiofoniche generali, il 2025 di Emma si chiude con risultati straordinari. Nell’ultimo mese, infatti, a distanza di oltre dodici anni dalla sua pubblicazione, il brano “L’amore non mi basta” è tornato a dominare le classifiche streaming italiane, raggiungendo il primo posto della Top50 di Spotify Italia; risultato che ha reso Emma la terza artista italiana solista nel corso dell’ultimo decennio a raggiungere questo traguardo.

Il brano ha totalizzato oltre 120 milioni di stream RTD e più di 75.000 creazioni su TikTok, trasformandosi in uno dei casi musicali più significativi dell’anno grazie a un fenomeno virale sui social che ha visto il pezzo adottato come colonna sonora di contenuti legati al calcio e alla nostalgia sportiva.