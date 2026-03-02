Tradita dal cuore mentre era impegnata in un programma di studi all'estero

Una studentessa italiana di 24 anni è deceduta all’ospedale di Cordoba. Emma Carratelli, questo il nome della ragazza morta prematuramente, si trovava in Spagna perché impegnata in un periodo di Erasmus.

La giovane era iscritta al quarto anno di Medicina Veterinaria all’Università Federico II di Napoli. La notizia della sua scomparsa ha scosso la comunità accademica partenopea.

Chi era Emma Carratelli morta a Cordoba

Originaria di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, la studentessa era stata ricoverata nel reparto di cardiologia del presidio sanitario andaluso. È lì che il suo cuore ha cessato di battere. In base alle informazioni disponibili, non risultavano patologie pregresse.

A Cordova stava frequentando corsi universitari nell’ambito del programma europeo di mobilità studentesca, presso l’Università locale.

Il cordoglio dell’Università di Napoli

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e dalla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria della Federico II ha espresso il proprio cordoglio attraverso una nota diffusa sui social.

Studenti, docenti e personale hanno manifestato “profondo dolore e immensa tristezza per la prematura scomparsa di Emma Carratelli, brillante studentessa del IV anno”.

Parole che restituiscono l’immagine di una ragazza stimata e benvoluta all’interno dell’ateneo: “Il tuo accento toscano riecheggia ancora nel chiostro dell’Ovud. La forza della tua vitalità contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande disponibilità, i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso sincero resteranno per sempre impressi tra le nostre mura e nei nostri cuori”.

“La tua determinazione esempio per tutti”

Il messaggio si chiude con un pensiero indirizzato ai familiari: “La potenza della tua determinazione sarà d’esempio per tutti gli studenti. Giunga a loro il nostro abbraccio più sincero e le più sentite condoglianze. Ciao Emma, vola sempre più in alto, non ti dimenticheremo”.

La scomparsa della giovane ha avuto ripercussioni anche nella sua comunità di origine, dove la notizia si è diffusa rapidamente.

