Empoli-Verona 1-2, toscani in serie B

EMPOLI (ITALPRESS) – E’ notte fonda al Castellani per l’Empoli. La sconfitta per 2-1 contro l’Hellas Verona condanna gli uomini di D’Aversa alla retrocessione in Serie B assieme al Venezia: si salvano, invece, Lecce e Parma. Le reti decisive per il successo degli scaligeri portano la firma di Serdar e Bradaric: il gol del momentaneo pareggio dei toscani era stato realizzato da Fazzini. L’Hellas Verona vendica così il 4-1 subito all’andata e chiude il proprio campionato al quattordicesimo posto. La serata dell’Empoli prende immediatamente una brutta piega dopo appena quattro minuti di gioco. Dal limite dell’area, infatti, Serdar riceve palla da Duda e scarica un preciso destro all’angolino che vale l’1-0 del Verona. Anche a causa dell’iniziale vantaggio del Venezia (poi rimontato dalla Juve), sul Castellani cala il silenzio. L’Empoli non ci sta e reagisce con grande determinazione, schiacciando per lunghi tratti gli ospiti nella propria trequarti. Gli assalti dei toscani crescono di pericolosità sul finale di frazione, quando Fazzini con una conclusione dalla distanza impegna Perilli, in campo al posto dell’infortunato Montipo.

La rete del pari è però nell’aria e viene realizzata proprio da Fazzini, voglioso di prendersi la squadra sulle proprie spalle: dopo la risposta di Perilli sul colpo di testa di Esposito, il numero dieci dell’Empoli arriva per primo sulla sfera e la devia in rete. Anche nella ripresa si gioca quasi solo nella metacampo del Verona, ma i padroni di casa faticano a creare occasioni nitide da gol. D’Aversa allora prova ad aumentare il peso del proprio attacco, inserendo Colombo e Anjorin. Al primo affondo del secondo tempo, però, il Verona con cinismo si riporta in vantaggio. La rete del 2-1 porta la firma di Bradaric che, di testa, capitalizza al meglio l’assist al bacio di Tchatchoua. Un Empoli disperato si riversa nuovamente all’attacco, esponendosi alle ripartenze degli scaligeri, pericolosi in velocità con Mosquera e Livramento. Al 91′ ancora Fazzini prova a salvare la baracca, sfiorando il gol su punizione. Il finale è dunque amaro per l’Empoli che torna in B dopo aver vinto due sole partite nel girone di ritorno. L’ex Zanetti salva così il Verona, sgambettando la sua ex squadra.

