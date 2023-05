Enac: “Traffico aereo in crescita, boom in Sicilia dove non c’è la malavita”

“I dati sono confortanti. Proiezione favorevole"

1' DI LETTURA

“I dati sul traffico aeroportuale sono confortanti e segnalano la capacità del sistema italiano di presidiare meglio degli altri paesi europei il sistema aeroportuale. La proiezione è favorevole alla crescita del traffico con particolare riferimento agli aeroporti del Sud dove si nota qualcosa di particolare”. Lo ha detto il presidente di Enac Pierluigi Di Palma a margine del convegno ‘Autismo: best practices per viaggiare in aereo.

“Il covid ha favorito anche la fidelizzazione del turista verso regioni che prima probabilmente non conosceva e non riteneva di frequentare – ha aggiunto – Si è scoperta la Sicilia dove si mangia bene, si paga poco, non c’è la malavita che si dice e si parla italiano. Questo ha determinato una crescita degli aeroporti del Sud rispetto a quelli del Nord. Comunque il trend tende a superare il traffico 2019”.