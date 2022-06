Endas Sicilia, dai pony games al salto ostacoli a Palermo

Sei categorie diverse all'insegna degli sport equestri

1' DI LETTURA

PALERMO – Un’altra giornata all’insegna degli sport equestri è andata in scena negli impianti Fise della caserma Cascino di Palermo. Ben 67 i binomi che, domenica 26 giugno, hanno reso ricca la II tappa del “Trofeo di primavera” organizzato da Endas Sicilia e dalla Scuderia Valdaura, di Palermo, guidata da Salvatore Buffa, istruttore e proprietario. Tra i partecipanti, con età comprese tra i 3 e i 50 anni, anche i “colleghi” dell’Equiclub di Cinisi.

Sei le categorie: pony games, crocette, salto ostacoli 40cm, 60cm, 80cm, GP90 cm. Al termine della kermesse sono stati premiati i primi cinque classificati delle categorie 60cm, 80cm e 90cm, che prossimamente saranno impegnati nella finale regionale. Riconoscimenti anche per tutti gli altri atleti che, nonostante l’afa, hanno dato vita a un altro evento sportivo da ricordare, tenendo sempre ben presente la mission di Endas: partecipare, non vincere.

“Ancora una grande manifestazione nella regione nel settore equitazione che, come dimostra il successo del Trofeo di primavera, resta un riferimento importante di Endas Sicilia. Per il futuro gli obiettivi saranno due: aggregare sempre più società sportive equestri e, soprattutto, nell’ottica dell’inclusione, coinvolgere ragazze e ragazzi diversamente abili che, come noto, riescono spesso a superare le loro fragilità attraverso lo sport e il contatto con un animale come il cavallo”, dichiara Germano Bondì, presidente di Endas Sicilia.