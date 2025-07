Energia, Regione Siciliana in soccorso dei Comuni per ridurre i consumi

Colianni: "Impegnate tutte le risorse"

PALERMO – La Regione Siciliana investe complessivamente altri 93 milioni di euro per sostenere gli enti locali che intendono ridurre i consumi energetici negli edifici pubblici e nelle reti di illuminazione. L’assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, con due avvisi rivolti ai Comuni, ai Liberi consorzi e alle Città metropolitane dell’Isola, imprime un’accelerazione nella direzione dell’efficientamento energetico delle strutture pubbliche, favorendo l’intervento dei privati.

Gli avvisi della Regione

Il primo destina 64,1 milioni della linea di intervento 04.01 del Fondo per lo sviluppo e la coesione Sicilia 2021/2027 alla copertura, con un contributo in conto capitale fino al 100% dei costi ammissibili, delle opere degli enti locali finalizzate ad abbassare i consumi di energia primaria nelle strutture pubbliche, avvalendosi delle più moderne e innovative soluzioni tecnologiche.

Il secondo avviso, invece, prevede uno stanziamento di 28,6 milioni dell’Azione 2.1.3 del Pr Fesr Sicilia 2021/2027 per concedere un contributo in conto capitale del 50% agli enti locali che mettano in campo interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento tecnologico delle reti di illuminazione pubblica già esistenti, mediante la stipula di contratti di partenariato pubblico-privato. Per entrambi gli avvisi i contributi erogabili sono compresi fra i 750 mila e i 6 milioni di euro.

Colianni: “Impegnate tutte le risorse”

“Queste due misure, assieme alla precedente da 10,7 milioni destinata agli enti pubblici non economici e non territoriali, – afferma l’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni – consentono di mettere in campo oltre 100 milioni di euro per ridurre i consumi di edifici e impianti e imprimere una svolta green alle strutture pubbliche raggiungendo l’obiettivo di impegnare tutte le risorse a disposizione dell’assessorato per l’efficientamento energetico”.

“Uno degli avvisi, in particolare, che prevede il partenariato pubblico-privato, dà la possibilità di raddoppiare i fondi da investire sul territorio – conclude Colianni -. L’attività del governo Schifani si conferma rivolta all’utilizzo virtuoso di tutte le risorse comunitarie disponibili e, a tal proposito, ringrazio lo sforzo profuso dal dipartimento dell’Energia, guidato dal dirigente generale Calogero Burgio”.