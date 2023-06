Enit e Taobuk SeeSicily insieme per promuovere il patrimonio della Sicilia

In uno degli scenari più belli del mondo

TAORMINA – C’è un’immagine della Sicilia e dell’Italia che resiste al tempo: natura e bellezza si mescolano, rendendo questa terra una delle destinazioni più apprezzate dal turismo nazionale e internazionale. A incrementare la sua attrattività contribuisce l’offerta culturale: tra gli appuntamenti di maggior pregio e interesse spicca il Taobuk Festival SeeSicily, il festival letterario nato tredici anni fa dall’idea di Antonella Ferrara.

Il festival

La XIII edizione del festival si terrà dal 15 al 19 giugno con il sostegno della Regione Siciliana e il patrocinio del Ministero della cultura, del Ministero del Turismo, di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, con il contributo di Città di Taormina, Fondazione Taormina Arte Sicilia, Parco Archeologico Naxos Taormina.

La Regione Siciliana quest’anno potenzia la collaborazione con il festival, che adotta la nuova titolazione “Taobuk Festival SeeSicily”, a corredo di un calendario di iniziative di promozione turistico-culturale del territorio, affidate all’arte, alla letteratura e al cinema, in grado di veicolare fuori dai confini nazionali la storia millenaria del nostro Paese. Le partecipazioni ai grandi eventi culturali internazionali – da Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 ad Agrigento Capitale della Cultura, alla Buchmesse di Francoforte che vedrà nel 2024 l’Italia Paese Ospite d’Onore – sono delle vere e proprie vetrine dell’Italia all’estero.

Sabato 17 giugno tavola rotonda

Sabato 17 giugno alle 18.30 presso il San Domenico Palace, si terrà la tavola rotonda “Sicilia e Italia nell’immaginario collettivo. L’arte e la cultura: la leva del turismo”.

L’incontro rifletterà sull’eccezionale natura ed eterogeneità dell’offerta turistico-culturale italiana in generale e siciliana in particolare, alla luce del nostro straordinario patrimonio artistico e del binomio cultura-turismo.

Interverranno: Sandro Pappalardo,consigliere CdA ENIT; Elvira Amata, assessore Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo; Francesco Paolo Scarpinato, assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; Alessandro Giuli, presidente della Fondazione MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma; Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il libro e la lettura; Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore. Modera Paolo Conti, giornalista del Corriere della Sera.

Pappalardo (Enit): “Impulso alla valorizzazione delle location”

“Le destinazioni letterarie lasciano impresse nella memoria luoghi ed esperienze da vivere e riscoprire sotto forma di vacanza – dichiara ilconsigliere del CdA ENIT Sandro Pappalardo. La partecipazione a un appuntamento di riferimento nel panorama culturale italiano non può che dare impulso e stimoli alla valorizzazione delle location, inaugurando nuovi spazi, spinte per sperimentare e maturare interesse crescente per opportunità di viaggio in località meno note”.

Amata: “Le tre parole chiave: cultura, grandi eventi e turismo”

“Cultura, grandi eventi e turismo sono tre parole chiave al centro della strategia di promozione del brand Sicilia che il governo regionale porta avanti incessantemente su vari fronti – sottolinea l’assessore al Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, Elvira Amata – Non a caso anche quest’anno il progetto SeeSicily della Regione Siciliana è al fianco di Taobuk, ancora più che in passato. Siamo convinti che appuntamenti come questo vadano accompagnati nella loro crescita e nella pianificazione poiché accrescono l’attrattività della nostra isola, attirano flussi turistici qualificati, consentono un importante ritorno di immagine e generano economia sul territorio”.

Taormina è diventata una meta importante anche per il cineturismo, superando Roma e Los Angeles su Tripadvisor, grazie alla sinergia tra enti culturali, turistici e istituzioni e per merito anche dell’effetto leva scaturito da The White Lotus, la serie HBO ambientata in gran parte a Taormina.

Lunedì 19 giugno omaggio a Italo Mennella

Lunedì 19 giugno (ore 19 – Palazzo Duchi di Santo Stefano) sarà tributato un omaggio a Italo Mennella, già Presidente dell’Associazione Albergatori di Taormina nell’incontro Quale futuro per Taormina? Nuovi assetti e orizzonti per il turismo culturale.

I partecipanti

Ne discuteranno esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale e culturale della città: Cateno De Luca, sindaco di Taormina, Gerardo Schuler, presidente Associazione Albergatori Taormina, Nico Torrisi, amministratore delegato SAC e presidente Federalberghi Sicilia, Carmelo Pintaudi, presidente Associazione Imprenditori Taormina, Mario Dell’Oglio, presidente della Camera Italiana Buyer Moda.

L’inestimabile patrimonio culturale, storico, enogastronomico della Sicilia è un indiscutibile fattore attrattivo per il turismo e Taormina, famosa in tutto il mondo grazie alla spinta propulsiva di eventi culturali di rilievo internazionale, fa da cassa di risonanza per un’intera regione.

SeeSicily regala una notte ogni tre a chi soggiorna nella Regione e prevede voucher per escursioni e sconti sui trasporti, per consentire ai visitatori di apprezzare per un periodo più lungo l’isola.