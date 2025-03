Intervento dei Nas in provincia, proprietario denunciato

ENNA – Ragnatele, sporcizia, insetti, repellente per roditori. Era tutto all’interno di un agriturismo della provincia di Enna. I carabinieri del Nas hanno sospeso l’attività e denunciato a piede libero il proprietario.

L’attività degli investigatori rientra in un servizio dei militari per il rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare. Gli alimenti, in sostanza, erano in cattivo stato di conservazione.

L’attività è stata sospesa e alla parte sono state imposte delle prescrizioni al fine di eliminare le criticità rilevate. Gli alimenti, per un peso totale di circa 40 chili, sono stati sequestrati e distrutti. Lo hanno deciso i giudici.

