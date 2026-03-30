 Violenza in discoteca ad Enna, aggredita una donna
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Enna, altra donna aggredita in discoteca: indaga la polizia

Donna aggredita discoteca enna
Gli inquirenti si concentrano su un gruppo di giovani di Piazza Armerina
LA VIOLENZA
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1 min di lettura

ENNA – Un’altra donna, che faceva parte del comitato che aveva organizzato la festa della matricola di una scuola superiore di Piazza Armerina, in discoteca a Enna, ha denunciato di aver riportato la frattura del setto nasale durante una rissa tra due gruppi di giovani di Enna e della città dei mosaici.

Un’altra ragazza aveva già denunciato di essere stata colpita con un pugno nella serata trascorsa in discoteca alcuni giorni fa.

Gli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, si concentrano su un gruppo di giovani di Piazza Armerina.

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