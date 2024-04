Enna, furto di rame al confine con il Catanese: 3 arresti della polizia

Sono in carcere a Enna: processo per direttissima

ENNA – Sono tre catanesi fra i 30 e i 60 anni gli arrestati per il furto di rame nel territorio a cavallo fra le province di Catania e Enna. In un furgone avevano 750 chili di rame che sarebbe stato rubato nella tratta Libertina-Sparagogna della linea ferroviaria fra Fiumetorto e Bicocca.

I tre saranno processati per direttissima. Sono stati portati in carcere a Enna e qui, in tribunale, si svolgerà il processo. Sono stati arrestati dalla Polizia Ferroviaria di Catania. L’accusa è furto di rame aggravato in concorso ai danni delle imprese ferroviarie.

I poliziotti da tempo, assieme ai loro colleghi della Polizia ferroviaria di Caltanissetta, indagavano su una serie di furti di cavi di rame ed altro materiale ferroso in quella tratta, che per ora è ferma per i lavori di raddoppio dei binari. Un danno che ha già raggiunto, nelle scorse settimane, i 165 mila euro.

Le foto-trappole e la trappola della polizia

Per questo sono state installate delle “fototrappole” da Fs Security. Una di queste telecamere ha lanciato l’alert, a cui ha risposto la polizia. Per il buio e il luogo impervio però gli agenti hanno preferito organizzare un monitoraggio più ampio, dopo aver visto dalle immagini delle persone intente a sfilare cavi dalla linea ferroviaria per caricarli su di un furgone.

Poi si sono appostati sulla statale 192, dove hanno bloccato il furgone con i tre a bordo. Il conducente aveva anche ricevuto un foglio di via obbligatorio del questore di Enna, proprio su segnalazione della Polizia Ferroviaria di Caltanissetta. Il sospetto è che i tre possano essere responsabili di altri furti.