Traffico regolare dopo l'intervento del personale Anas

ENNA – Ancora un incidente sulla strada statale 117 bis, “Centrale Sicula”. Il traffico è stato bloccato tra il km 35,000 e il km 43,400, a Enna, per circa due ore.

Enna, verifiche in corso

Per cause in corso di accertamento, una vettura e un mezzo pesante sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita.

Il personale di Anas si è recata sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione, avvenuto nel più breve tempo possibile.