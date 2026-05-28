Al centrodestra vanno 8 consiglieri

ENNA – Sedici dei 24 componenti del consiglio comunale di Enna sono andati alla coalizione del sindaco Mirello Crisafulli, già in comune da stamani, e solo 8 alla coalizione di centrodestra guidata dal medico rianimatore Ezio De Rose.

Cinque le liste presentate da Crisafulli con in testa Enna Democratica che ha preso ben 8 consiglieri. Tra questi la più giovane delle nuove presenze alla sala Euno, Laura Alvano di appena 22 anni. Nella lista Democratici e Progressisti sono stati eletti 3 consiglieri, in quella per Prima Enna solo un consigliere mentre per la Torre risultano eletti tre consiglieri. Nessun consigliere invece per la lista movimento progressista.

Nella coalizione di centrodestra entra in consiglio comunale lo stesso Ezio De Rose, in qualità di candidato sindaco non eletto con più voti. Noi con la Sicilia – popolari e Autonomisti conquista 4 consiglieri, Enna Futura ottiene due consiglieri, uno in quota Forza Italia. Nessun consigliere eletto per il partito di Giorgia Meloni. La lista di Fratelli d’Italia, infatti, non guadagna alcun seggio.