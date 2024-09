Enna, nasce comitato contro la turnazione dell’acqua

I cittadini hanno presentato esposto in procura

ENNA – I cittadini di Enna che, due giorni fa hanno manifestato contro Acquaenna per la turnazione dell’acqua che impone al capoluogo l’acqua ogni sei giorni, si costituiscono in comitato e annunciano una denuncia in procura. Oggi la formalizzazione nello studio dell’avvocato Giampiero Cortese, legale del nascente comitato.

“In primis stiamo procedendo a formalizzare legalmente la costituzione del comitato ‘Senz’acqua Enna’”, scrive in una nota il comitato.

“Abbiamo già provveduto a dare mandato al legale, di procedere con stesura di un esposto alla procura, alla prefettura, al comune di Enna, e a tutti gli altri organi interessati. Desideriamo specificare che nessuno dei membri all’interno del comitato appartiene a gruppi politici, e che le iniziative che saranno portate avanti non avranno mai nessuna appartenenza di bandiere politiche perché l’acqua non ha colore e deve essere per tutti”.