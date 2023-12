Enna, omicidio di Salvatore Scammacca: Guglielmo Ruisi ha confessato

Il tribunale di Catania ha confermato l'arresto

ENNA – Ha confessato Guglielmo Ruisi, 51 anni, il latitante arrestato lo scorso 23 dicembre perché ricercato per l’ omicidio di Salvatore Roberto Scammacca, 47 anni, avvenuto a Valguarnera lo scorso 10 dicembre.

Ruisi, assistito dal suo legale di fiducia Luca Di Salvo ha risposto alle domande del procuratore Stefania Leonte, del pm Massimiliano Muscio e del gip Giuseppe Noto. L’arrestato ha raccontato il contesto ed i motivi che hanno portato all’uccisione di Scammacca, raggiunto da alcuni proiettili mentre era alla guida della sua macchina.

Ha anche chiarito le modalità della fuga da Valguarnera mentre ha invece preferito non rispondere sulla sua latitanza e sulla pistola ritrovata in una residenza, nei pressi di Fontanarossa, dove è stato arrestato. Intanto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Catania l’arresto di Ruisi, accusato non solo dell’omicidio di Salvatore Scammacca ma anche di aver causato il decesso di Nunzia Arena, la pensionata travolta accidentalmente dalla macchina guidata dal 47enne che, rimasto ferito, ne aveva perso il controllo.