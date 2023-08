Enna, perseguita una ragazza per anni: scatta l’ammonimento

Il provvedimento arriva dopo la denuncia della vittima a Nicosia

NICOSIA (ENNA) – Avrebbe preso di mira una ragazza spiandola, cercando di contattarla in tutti i modi e tempestandola di messaggi sui social. E poi, quando tutto sembrava finito, avrebbe ricominciato daccapo. Per questo gli agenti del commissariato di Nicosia hanno notificato l’ammonimento del questore a un presunto stalker.

L’atto, consegnato formalmente all’indagato, è un impegno ufficiale. Se lo viola rischia di finire in carcere. Tecnicamente la polizia, diretta dal commissario capo Elena Barreca, lo invita a non creare più alcun tipo di disagio o di paura alla vittima. Non deve cercarla né provare in alcun modo a disturbarla.

La vittima, che ha trovato il coraggio di rivolgersi alla polizia, sarà finalmente libera. E per qualunque cosa, la polizia sarà al suo fianco. È attivata, per lei, “l’intera rete di protezione” da parte della polizia di Stato.

Il caso di Leonforte: perseguita l’ex moglie, arresti domiciliari

Intanto a Leonforte, gli agenti del commissariato hanno arrestato, ponendolo ai domiciliari, un altro presunto stalker. In quel caso, avrebbe consapevolmente violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie.

L’avrebbe avvicinata mentre era in compagnia di alcuni amici. Le dichiarazioni dei testimoni lo hanno inchiodato. E in tempi rapidissimi, la Procura ha chiesto e ottenuto dal gip l’arresto, ai domiciliari. Se li violasse, finirebbe in carcere.