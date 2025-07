Enna, un tir precipita dal viadotto della A19: muore il conducente

Il mezzo è caduto da un'altezza di almeno 12 metri. Traffico paralizzato

ENNA – È morto il conducente del tir che è precipitato dal cavalcavia poco primo lo svincolo per Enna, direzione Palermo, dell’autostrada A19. Il mezzo è volato da un’altezza di almeno 12 metri e ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate nella valle raggiungendo anche la strada statale 192 che è stata chiusa al transito in direzione Calderai.

Incidente mortale, autostrada chiusa

Rimane chiusa l’autostrada dallo svincolo di Enna, sia in direzione di Catania che di Palermo. A Enna bassa traffico è paralizzato. Sul posto sono al lavoro il corpo forestale, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

La chiusura è fra lo svincolo di Mulinello in direzione Palermo e lo svincolo di Enna in direzione Catania. Sono state istituite temporanee deviazioni lungo la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”. Lo rende noto l’Anas.

Sul posto sono presenti vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale del 118 e squadre dell’Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.