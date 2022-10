Strada transennata

IN VIA DONNANUOVA

ENNA – Si aspettano gli artificieri da Catania dopo la chiusura per precauzione di via Donnanuova, all’incrocio con via Trieste, a Enna per l’allarme dopo il rinvenimento di un trolley abbandonato vicino ad un condominio.

La strada è stata transennata e chiusa al transito. Nella zona si trovano il vecchio ospedale e poco distante il carcere.