L'aggravamento nelle ultime due settimane: "Ha lottato guardando alla vita"

Venerdì 13 marzo, a Roma, è stata aperta la camera ardente di Enrica Bonaccorti, allestita nella clinica privata Ars Biomedica dove l’icona della tv si è spenta a 76 anni a causa di un tumore al pancreas. Sarà possibile renderle omaggio anche nella mattinata di sabato 14 marzo. Alle 15, nella Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, sono invece in programma i funerali.

Gli ultimi giorni di vita di Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti ha trascorso i suoi ultimi giorni di vita nella clinica di Roma Nord, quartiere in cui risiedeva. Come reso noto dall’inviato del programma Rai “La Volta Buona” che ha citato l’agente Andrea Quattrini, la popolare conduttrice è stata operata due settimana fa a seguito di un aggravamento delle sue condizioni di salute.

Nonostante la complessità dell’intervento, si era ripresa. Una settimana fa, purtroppo, la situazione è precipitata. A starle vicina sino all’ultimo l’adorata figlia Verdiana che l’aveva resa nonna. “Negli ultimi giorni lei ha affrontato questa battaglia guardando alla vita”, ha fatto sapere il giornalista della trasmissione di Rai 1.

Enrica Bonaccorti (Foto Instagram)

Il racconto del medico a cui si era rivolta

“È stata una paziente eccellente”, ha confidato l’oncologo che ha seguito Enrica Bonaccorti in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”. Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive Cancer Center e dell’Unità di Oncologia Medica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma, ha spiegato perché ha scelto di condividere con la stampa il percorso intrapreso dalla conduttrice.

“Spero che raccontare qualcosa di lei come paziente possa essere di sostegno alle migliaia di persone che come lei si trovano a dover affrontare una malattia che è ancora oggi così difficile da curare”, ha affermato. Tortora è uno dei maggiori esperti italiani sul tumore del pancreas. Enrica Bonaccorti ha annunciato di essere stata colpita da questa patologia, tra le più temute e le più letali, lo scorso settembre dopo essere sparita dalle scene per qualche mese.

“Spero che il suo esempio possa essere utile ad altri”

“Ogni persona affronta la malattia a modo proprio. Lei lo ha fatto in maniera ottimale – ha raccontato l’oncologo – È riuscita a superare l’aspetto drammatico, il dolore, la paura. Che ci sono e non potrebbe essere diversamente. Ma essendo una persona dotata di grande classe, ironia e di senso dell’umorismo, è stata capace di continuare a vivere, ridere, fare battute. In questo senso spero che il suo esempio possa essere utile ad altri”.

Consapevole della complessità della situazione, Enrica Bonaccorti si è affidata totalmente alla scienza. “Anche questo è un atteggiamento che aiuta molto, ancor di più quando le cose vanno male – ha sottolineato Tortora – Non è affatto semplice capire che si è fatto tutto il meglio, ma che non ha funzionato. Se si riesce ad accettarlo con serenità, però, si può godere al meglio il tempo che resta”.

La scelta di rendere pubblica la malattia

Seguendo l’esempio dell’attrice Eleonora Giorgi morta a causa della stessa malattia, ad un certo punto Enrica Bonaccorti ha deciso di andare in tv e di condividere con il pubblico il percorso che stava affrontando. Per lei è stata una “liberazione” e la valanga d’affetto che l’ha travolta le ha fatto bene “come una dolce medicina dell’anima”.

“Di volti noti ne ho conosciuti diversi. La maggior parte, comprensibilmente, non vuol rendere nota la propria malattia – ha concluso l’oncologo – (…) Anche in questa occasione si è dimostrata una persona intelligentissima, di immenso garbo ed ha fatto la scelta giusta per sé”.