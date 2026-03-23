L'operaio è deceduto sul colpo dopo un volo di circa sei metri

Enrico Matera, un operaio di 30 anni originario di Andria, ha perso la vita dopo una caduta mentre lavorava sul tetto di un capannone nella zona industriale di Modugno, in provincia di Bari. Un incidente improvviso e ancora da chiarire, che ha lasciato sgomenta un’intera comunità.

L’uomo stava svolgendo un intervento su una copertura quando, secondo le prime informazioni, la superficie su cui si trovava avrebbe ceduto all’improvviso.

La caduta dal tetto e l’impatto fatale

L’incidente è avvenuto mentre il 30enne era impegnato in lavori in quota. Le prime ricostruzioni indicano che Matera sarebbe precipitato da un’altezza di circa sei metri.

Un volo che non gli ha lasciato scampo. L’impatto con il suolo è stato fatale e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal dell’Area Metropolitana della Asl di Bari, incaricati degli accertamenti tecnici per conto dell’autorità giudiziaria. Le verifiche sono tuttora in corso per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Le indagini e gli accertamenti della Procura

La Procura di Bari ha avviato gli accertamenti sul caso e nei prossimi giorni disporrà una consulenza medico-legale per stabilire con esattezza le cause del decesso.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire ogni fase dell’incidente, a partire dalle condizioni della struttura su cui stava lavorando l’operaio fino alle eventuali misure di sicurezza adottate nel cantiere.

Il cordoglio della città di Andria

La notizia della morte di Enrico Matera ha suscitato profondo dolore anche a livello istituzionale. A esprimere cordoglio è stata la sindaca di Andria, Giovanna Bruno.

“Un nuovo dolore attraversa tutta la città, dopo la notizia della prematura scomparsa di un giovane concittadino, padre da poco – ha scritto sui social – Operaio in un cantiere nella zona industriale di Modugno è morto sul colpo a seguito di una caduta dal tetto su cui pare stesse lavorando, dalle informazioni circolate in queste ore”.

“Non ci sono parole da spendere – ha aggiunto – c’è solo tanta sofferenza, mista ad incredulità e rabbia, per una nuova vittima sul lavoro. Alla famiglia e a tutti i suoi cari – conclude – giunga il cordoglio profondo e rispettoso della città di Andria”.

La sicurezza sul lavoro

Dopo l’incidente, le organizzazioni sindacali sono tornate a chiedere interventi concreti sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, tema che continua a essere al centro del dibattito dopo l’ennesima tragedia.

Sgomento ad Andria per la morte di Enrico Matera

Enrico Matera lascia la moglie e una figlia piccola. Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti.

“Caro Enrico ti ho voluto bene proprio come a un figlio – scrive una donna su Faceboook – Non si può morire così. Eri felice, eri diventato papà”.

“Ti ricordo piccolo venivi da me a basket – racconta un altro utente – Tenace e volitivo, era già un bel prospetto per lo sport. Riposa in pace”.

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