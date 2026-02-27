Enrico Nigiotti annuncia l’unica data Siciliana del tour: a giugno a Palermo

Il cantante è in scena sul palco di Sanremo, a marzo uscirà il suo nuovo disco

PALERMO – Dopo aver annunciato il grande appuntamento di “A casa” a Livorno, in programma il 21 novembre 2026 al Modigliani Forum, Enrico Nigiotti svela oggi un’altra attesissima novità: il ritorno sui palchi con il “Maledetti Innamorati Summer Tour 2026”.

Unica data siciliana, promossa da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli, il 19 giugno al Teatro di Verdura Palermo. I biglietti sono già disponibili online su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Le tappe del tour di Enrico Nigiotti

Il tour estivo, organizzato da A1 Concerti, prenderà il via il 13 giugno 2026 e accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le tappe più significative della carriera del cantautore. In scaletta non mancheranno i nuovi brani contenuti nel disco “Maledetti innamorati”, in uscita il 13 marzo.

Con questo nuovo tour Nigiotti attraverserà l’Italia toccando luoghi suggestivi e scenari di grande fascino, contesti capaci di esaltare l’anima autentica della sua musica. I suoi concerti, da sempre contraddistinti da sincerità e intensità, mettono al centro la musica come protagonista assoluta di un’esperienza live coinvolgente e profonda, in grado di creare ogni sera un legame diretto e speciale con il pubblico e di rendere ogni appuntamento davvero irripetibile.

Enrico Nigiotti è tornato al Festival di Sanremo per presentare “Ogni volta che non so volare”, una canzone che parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Un amore che accoglie le fragilità, dà forza nei momenti di difficoltà e ricorda quanto sia umano cadere e rialzarsi grazie alle persone che ci restano accanto. Un messaggio semplice e diretto, che invita a riscoprire l’autenticità in un mondo spesso più attento all’apparenza.

Il brano farà parte del suo nuovo album in studio, che si intitolerà “Maledetti Innamorati” e verrà pubblicato il 13 marzo da Columbia Records / Sony Music Italy in digitale e nei formati CD e vinile. Il nuovo disco raccoglie undici canzoni e prende forma a partire da brani scritti nell’arco degli ultimi due anni, un tempo lungo e denso in cui la vita di Nigiotti ha attraversato una profonda trasformazione. È un tempo che arriva dopo la nascita dei suoi due figli, un passaggio capace di rimettere tutto in prospettiva, di riscrivere le priorità e di restituire valore alle cose essenziali. Le canzoni attraversano l’amore in tutte le sue forme: quello che salva, quello che ferisce, quello che cambia, diventando il diario emotivo di un uomo e di un artista che ha scelto di rallentare, osservare e ascoltare.

Con una carriera segnata da successi e collaborazioni importanti – tra cui Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Olly , Alfa – Enrico Nigiotti si conferma una delle voci più autentiche e sensibili del panorama musicale italiano. Fin dagli esordi, il palco è stato il suo spazio naturale, dove talento e carisma si fondono in performance dal forte impatto emotivo.