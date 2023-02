Enti locali, Anci Sicilia: “Accelerare liquidazione fondi 2022”

L'incontro presso l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana

PALERMO – Si è tenuto oggi a Palermo un primo incontro presso i locali dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, finalizzato ad affrontare una serie di questioni che riguardano il mondo delle Autonomie locali. “Abbiamo chiesto di accelerare l’iter per la liquidazione dei 48 milioni di euro relativi al contributo per l’energia elettrica e per l’accredito ai comuni della quarta trimestralità relativa al 2022. Un provvedimento che consideriamo di estrema urgenza, anche in considerazione dell’obbligo introdotto dall’ultima Finanziaria regionale che stabilisce che il trasferimento delle prime 3 trimestralità vada fatto in un’unica soluzione entro maggio”. Lo hanno detto Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia a margine dell’incontro con l’assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, Andrea Messina alla presenza del dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie Locali, Salvatore Taormina.

“In merito alle risorse regionali in favore degli Enti locali è stato ricordato che su questo tema – hanno aggiunto – c’è l’impegno di reintegrare le risorse a partire dai livelli 2022 ed è stata evidenziata la necessità che tali risorse vengano erogate sulla base dei fabbisogni standard e con finalità perequative e che i contributi destinati all’assistenza di disabili psichici, dei minori ricoverati nelle strutture, delle donne vittime di violenza e al trasporto alunni siano reintegrati in specifici capitoli”.

“Fra le altre tematiche, affrontate nel corso dell’incontro, abbiamo posto l’accento – ha osservato Amenta – sulla opportunità di individuare un percorso condiviso, anche mediante l’attivazione di un’assistenza tecnica, che chiarisca le regole e i requisiti giuridici che le aggregazioni territoriali devono possedere per accedere alle risorse relative alla Programmazione 2021- 2027”.