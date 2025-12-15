 Tragedia ad Agrigento: entra in un bar, ma si sente male e muore
Entra in un bar per comprare le sigarette, ma si accascia e muore

AGRIGENTO
AGRIGENTO – Tragedia ad Agrigento, nella zona del Villaggio Mosè. Un uomo di 46 anni è morto poco dopo essere entrato in un’attività commerciale. E’ successo stamattina, 15 dicembre. Si era recato in un bar-tabacchi per comprare le sigarette, ma si è improvisamente accasciato, non dando più segni di vita.

Dopo il malore è stato soccorso da alcuni passanti e clienti del negozio che hanno subito lanciato l’allarme. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato niente da fare: sarebbe stato stroncato da un infarto. L’uomo abitava ad Agrigento. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è arrivata anche la polizia.

