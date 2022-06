Entra nel ristorante e ruba orologio dal valore di oltre un milione e mezzo

La polizia sta indagano per cercare di risalire all'autore del reato

Due imprenditori, manager cinesi nel settore import-export, sono stati rapinati dei rispettivi orologi dal valore di 1 milione e mezzo di euro e da 20mila euro. Il tutto è accaduto mentre i due erano seduti in un ristorante di Fiumicino, sul lungomare.

Il rapinatore sarebbe entrato nel locale armato di pistola e, dopo aver minacciato i due ed essersi fatto consegnare un Rolex e un altro orologio, è fuggito via in scooter facendo perdere le proprie tracce.

L’orologio è un Mille, l’altro, da appena 20 mila euro, un Rolex. Il furto è avvenuto al ristorante La Marina in via di Torre Clementina, a Fiumicino. Il bandito è entrato nel ristorante con una pistola, è andato al tavolo dei manager puntando la pistola alla tempia di uno dei due. Poi, presi i due orologi, li ha messi in tasca ed è uscito dal ristorante raggiungendo lo scooter.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile di Roma. Le indagini sono in corso.