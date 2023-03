Incidente stradale a Terrasini

TERRASINI (PALERMO) – Ha perso il controllo della macchina ed è andato a schiantarsi contro un muro. Incidente mortale nella tarda serata di martedì a Terrasini, in provincia di Palermo. La vittima è Denis Artemenko, 29 anni, di nazionalità ucraina.

La dinamica dell’incidente

L’impatto è avvenuto in via Calarossa quando l’auto, una Hyundai, aveva finito di percorrere una rotonda.

Alcuni cittadini sono intervenuti per prestare i soccorsi, ma tutto è stato inutile. L’ipotesi più accreditata è che la vittima sia stata colpita da un malore mentre guidava.

La guerra e la nuova vita in Sicilia

Il ventinovenne si era trasferito in Sicilia un anno fa assieme alla moglie e al figlio per fuggire dalla guerra in Ucraina. È stata una delle prime famiglie accolte dalla comunità di Terrasini. Faceva il veterinario e gli era stata messa a disposizione un’abitazione. La salma è stata restituita ai familiari. “È una notizia che ci rattrista molto – spiega il sindaco Giosuè Maniaci – ci attiveremo per i funerali e per stare vicino alla famiglia”.