Era l’incubo delle attività commerciali: fermato rapinatore seriale

VIDEO. Identificato dai carabinieri grazie alle telecamere di videosorveglianza

1' DI LETTURA

VIAGRANDE (CATANIA) – Era divenuto l’incubo dei negozianti ma, alla fine, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è un pregiudicato di 33 anni.

La ricostruzione dei fatti

Nel dettaglio, il 21 giugno scorso il 50enne titolare di una barberia, aveva denunciato ai carabinieri d’aver subìto il furto di circa 200 euro che custodiva all’interno della cassa del proprio esercizio commerciale aggiungendo che, verosimilmente, il ladro sarebbe entrato attraverso una porta sul retro, confinante con una vecchia abitazione attigua in stato di abbandono.

Nella stessa mattinata anche il titolare 51enne di una fioreria sita accanto la predetta barberia si è rivolto ai Carabinieri viagrandesi per denunciare d’aver subìto il medesimo reato, perpetrato con la stessa metodologia, che gli avrebbe causato l’ammanco di 500 euro anch’esse contenute nella cassa del negozio. Ma per il fiorista purtroppo, nella nottata successiva, il ladro avrebbe reiterato la sortita all’interno del suo esercizio commerciale portando via solo 12 euro, impadronendosi però di un computer portatile del valore di circa 1000 euro.

E ancora, la notte successiva, quella del 23 giugno, a dover sporgere denuncia di furto presso la Stazione Carabinieri di Viagrande è stata la volta del 41enne titolare di un bar di via Garibaldi, del comune di Aci Bonaccorsi dov’era stata razziata la somma di 600 euro.

Il 33enne è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza ed associato al carcere catanese di Piazza Lanza.