Era uscito per correre, trovato morto nel bosco: forse ad aggredirlo un animale

Potrebbe essere morto dopo l’aggressione da parte di un animale selvatico l’uomo, Andrea Papi, di cui non si avevano notizie da ieri e che è stato trovato morto tra i boschi di Caldes, in Val di Sole in Trentino. Il runner ieri pomeriggio era uscito per andare a correre nei boschi del Trentino e non aveva fatto rientro a casa, questo aveva messo in allarme la compagna che aveva avvisato le forze dell’ordine.

Le ricerche da parte dei carabinieri della compagnia di Cles, con le unità cinofile, e i vigili del fuoco volontari della zona hanno permesso di ritrovare, nella notte, il corpo senza vita.

I carabinieri stanno effettuando i rilievi. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella legata all’aggressione da parte di un animale selvatico. Secondo quanto apprende l’ANSA, sul corpo del giovane sono state trovate diverse ferite. Le ragioni del decesso saranno accertate dal medico legale. Il luogo del ritrovamento del corpo si trova in un’area frequentata da orsi.